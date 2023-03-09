Петербуржца с крупной партией наркотиков задержали на трассе Нефтеюганск — Сургут

Запрещенные вещества злоумышленник прятал в обшивке автомобиля и в шине запасного колеса. Полиция задержала автомобиль 39-летнего жителя Петербурга, в котором находилась крупная партия наркотиков, на 15-м километре дороги Нефтеюганск — Сургут.
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