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Петербуржца с крупной партией наркотиков задержали на трассе Нефтеюганск — Сургут

Запрещенные вещества злоумышленник прятал в обшивке автомобиля и в шине запасного колеса. Полиция задержала автомобиль 39-летнего жителя Петербурга, в котором находилась крупная партия наркотиков, на 15-м километре дороги Нефтеюганск — Сургут.

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