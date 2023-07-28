Президент Анголы в послании президенту России объяснил свое отсутствие на саммите

Президент Анголы Жоау Лоуренсу направил российскому коллеге Владимиру Путину «специальное послание от президента к президенту», в котором объяснил свое отсутствие «по причинам от него независящим» на саммите «Россия — Африка» в Санкт-Петербурге.
Президент Анголы Жоау Лоуренсу направил российскому коллеге Владимиру Путину «специальное послание от президента к президенту», в котором объяснил свое отсутствие «по причинам от него независящим» на саммите «Россия — Африка» в Санкт-Петербурге.
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