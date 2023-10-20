В Кузбассе по нацпроекту «Здравоохранение» в деревнях открыты еще 6 ФАПов

Современные модульные фельдшерско-акушерские пункты открылись в отдаленных населенных территориях Кузбасса, в ходе реализации нацпроекта «Здравоохранение», 20 октября сообщает пресс-служба правительства региона.
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