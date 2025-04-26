Ученый пообещал Стамбулу новое масштабное землетрясение

Стамбул ожидает масштабное землетрясение, но когда именно — неизвестно, заявил профессор сейсмологии, член Совета ученых мэрии Стамбула по вопросам землетрясений Халюк Эйидоган 26 апреля, сообщает РИА Новости.
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