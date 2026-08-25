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Российские дроны уничтожили сухогруз с военным имуществом для ВСУ

Российские дроны уничтожили сухогруз с военным имуществом для ВСУ

Российские военные в ночь на вторник продолжили нанесение групповых ударов по портам противника и судам, которые использовались для транспортировки грузов в интересах Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщило 25 августа Минобороны РФ .

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