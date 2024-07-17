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США могут потерять право на проведение ОИ в 2028 и 2034 годах

США могут потерять право на проведение ОИ в 2028 и 2034 годах

Почетный президент Всемирного антидопингового агентства (WADA) и член Международного олимпийского комитета (МОК) Ричард Паунд высказал мнение, что WADA лишит Антидопинговое агентство США (USADA) статуса соответствия, что приведет к запрету на проведение крупных соревнований в стране.

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