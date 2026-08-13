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Алексей Чадов рассказал, как проводит время с 12-летним сыном от первого брака

Алексей Чадов рассказал, как проводит время с 12-летним сыном от первого брака

Актер поделился, чем увлекается его старший сын Федор и почему часто берет его с собой на съемки. Алексей Чадов с сыном Личный архив Алексей Чадов рассказал, как складываются его отношения с 12-летним сыном Федором от первого брака с Агнией Дитковските.

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