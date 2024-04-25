Мариинский театр дрожит из-за строительства метро

Художественный руководитель Мариинского театра и генеральный директор Большого театра Валерий Гергиев рассказал, что из-за строительства новой станции метро «Театральная» каждый день дрожит основное здание Мариинского театра.
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