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Мариинский театр дрожит из-за строительства метро

Мариинский театр дрожит из-за строительства метро

Художественный руководитель Мариинского театра и генеральный директор Большого театра Валерий Гергиев рассказал, что из-за строительства новой станции метро «Театральная» каждый день дрожит основное здание Мариинского театра.

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