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Минобороны: ВС России взяли под контроль Рубежное, Новоандреевку и Храповщину

Минобороны: ВС России взяли под контроль Рубежное, Новоандреевку и Храповщину

Военнослужащие Вооруженных сил (ВС) России взяли под контроль населенные пункты Рубежное и Новоандреевка в Донецкой народной республике (ДНР), а также Храповщина в Сумской области.

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