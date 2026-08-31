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"С ними сразу всё понятно". Елизавета Боярская раскритиковала женщин, которые называют себя "секси"

"С ними сразу всё понятно". Елизавета Боярская раскритиковала женщин, которые называют себя "секси"

Елизавета Боярская заявила, что ей не нравится, когда другие женщины называют себя "красивой" и "секси".

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