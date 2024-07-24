Фигурант дела о теракте в «Крокусе» Юсуфзода хотел уничтожить доказательства перед своим арестом

В ходе расследования теракта в московском концертном зале "Крокус Сити Холл", который произошел 22 марта, стало известно, что один из фигурантов дела, Якубджони Юсуфзода, обвиняемый в пособничестве терроризму, пытался уничтожить улики перед своим арестом.