Фигурант дела о теракте в «Крокусе» Юсуфзода хотел уничтожить доказательства перед своим арестом

В ходе расследования теракта в московском концертном зале "Крокус Сити Холл", который произошел 22 марта, стало известно, что один из фигурантов дела, Якубджони Юсуфзода, обвиняемый в пособничестве терроризму, пытался уничтожить улики перед своим арестом.
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