ИЗВЕСТИЯ iz
MainНовостиПолитикаАрмияСпортОбществоНаукаСтрана
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ИЗВЕСТИЯ iz

6 782 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Юрий
    Это действительно самый масштабный фильм на такую тему, который я когда-либо видел. Причем очень качественный)Фильм «Святой Арх...
  • Андрей Сушко
    Да их каждый день с рабовладельческих рынков средней Азии завозят столько же.Из России депорти...
  • Grandad
    Если административно высланных и депортированных 15000 и депортировано 15000, то получается, что ни одного не выслали...Из России депорти...

Le Figaro заявила о планах США переложить на Зеленского заключение мира с Россией

Le Figaro заявила о планах США переложить на Зеленского заключение мира с Россией

США хотят переложить заключение мира на президента Украины Владимира Зеленского. Об этом сообщил директор по исследованиям Института Хадсона, профессор Бард-колледжа Уолтер Мид в интервью французской газете Le Figaro, опубликованном в четверг, 2 ноября.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх