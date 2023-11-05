Le Figaro заявила о планах США переложить на Зеленского заключение мира с Россией

США хотят переложить заключение мира на президента Украины Владимира Зеленского. Об этом сообщил директор по исследованиям Института Хадсона, профессор Бард-колледжа Уолтер Мид в интервью французской газете Le Figaro, опубликованном в четверг, 2 ноября.
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