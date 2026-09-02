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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Евсеев про 0:3 с «Зенитом»: «Динамо» хочет играть играть вперед, а игрок отдает назад и поперек сопернику, сложно начинать с 1 против чемпиона. В добавленное время футболист не отдает пас под выход 1 на 1»

Вадим Евсеев высказался о поражении от « Зенита » (0:3) в FONBET Кубке России. – Тренеры порой говорят, что пропустили легкие голы.

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