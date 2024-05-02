СМИ: Белый дом будет меньше уделять внимания теме Украины

За шесть месяцев до ноябрьских выборов в США сотрудники администрации президента Джо Байдена планируют снизить частоту упоминаний Украины в своих выступлениях и переключиться на экономические проблемы самих Соединенных Штатов, – сообщает в четверг, 2 мая, газета Politico.