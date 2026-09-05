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Брюссель не смог «протащить» Киев: венгерское вето в действии

Брюссель не смог «протащить» Киев: венгерское вето в действии

Будапешт затормозил открытие переговорных кластеров Брюсселя с Киевом. Об этом сообщает «Euractiv» со ссылкой на официальных представителей Европейского союза и Венгрии.

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