Фермерам разрешили временно размещать туристов в гостевых домах

Агротуризм в России вышел на новый уровень своего развития. Фермерам разрешили временно размещать туристов на территории своих хозяйств – такая мера уже привлекла в сельские глубинки жителей с разных уголков страны, в том числе из-за рубежа.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии