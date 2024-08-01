Бывший биатлонист Тихонов считает, что Россия поехала позориться на ОИ

Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов заявил что выступление спортсменов из России на Олимпиаде-2024 в Париже в крайне ослабленном составе приведет к ожидаемому провалу на радость иностранным недоброжелателям.
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