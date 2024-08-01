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Бывший биатлонист Тихонов считает, что Россия поехала позориться на ОИ

Бывший биатлонист Тихонов считает, что Россия поехала позориться на ОИ

Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов заявил что выступление спортсменов из России на Олимпиаде-2024 в Париже в крайне ослабленном составе приведет к ожидаемому провалу на радость иностранным недоброжелателям.

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Комментарии
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ям
я моя
ну к этому уже не привыкать и не стоит удивляться со времен правления жукова
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13 час.

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