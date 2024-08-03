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Путин: Россия создаст бесшовное ж/д сообщение от Балтики до Индийского океана

Путин: Россия создаст бесшовное ж/д сообщение от Балтики до Индийского океана

Россия собирается развивать международные транспортные коридоры, в том числе путем создания бесшовного железнодорожного сообщения от Балтийского и Баренцева морей до Персидского залива и Индийского океана.

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