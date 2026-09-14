Название курса: Пакет «Государственное и муниципальное управление: профессия + деловой этикет» Школа: НИИДПО Направление / специальность: Государственная служба и юриспруденция Формат обучения: Онлайн / Доступ к урокам Уровень: начинающий Документы: сертификат / диплом Кому подходит: новички без опыта / начинающий с небольшим опытом Рейтинг 9,7 / 10 Подробнее про курс Программа курса Пакет «Государственное и […] The post Курс Пакет «Государственное и муниципальное управление: профессия + деловой этикет» от НИИДПО appeared first on Онлайн-курсы .