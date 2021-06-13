Закон и Порядок

135 829 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Валерий Кийко
    Арестович, Украину невоенным путем амеры сделали своей колонией, а управлять колонией поручили бандеровцам!Зе-советник: Росс...
  • Андрей
    ну это пусть болтают.Эти же ублюдки англопиндосы на коленях ползают перед неграми.Британцы решились...
  • avershin1947mailru Авершин
    Ничего не изменится пока в России правят ДЕНЬГИ.Свой устав в прию...

Есть ли у нас в стране рабочие руки

Есть ли у нас в стране рабочие руки

Мы постоянно слышим, как со стороны предпринимателей и власти раздаются причитания о том, что у нас в России нехватка рабочих рук, и что если к нам не будут приезжать трудовые мигранты из постсоветских стран, то наша экономика сильно пострадает.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх