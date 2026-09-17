Правительство утвердило меры поддержки предпринимателей, пострадавших от атак БПЛА на объекты «РВБ»

Постановлением Правительства РФ от 25.08.2026 № 1074 утверждены меры поддержки для бизнеса, который работает на Wildberries или с ООО «РВБ» и понёс ущерб от атак БПЛА с июля 2026 года.
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