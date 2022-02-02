Борьба американцев с собственной историей превращает США в Украину

Спустя полтора года после убийства афроамериканца Джорджа Флойда и последовавших за ним акций протеста, проходивших под лозунгом Black Lives Matter, в США набирает обороты процесс переосмысления собственной истории.
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