Лидер АдГ сообщила о дискриминации депутатов партии в бундестаге

Sebastian Gollnow/ЕВ/TASS Отказ в избрании депутатов от немецкой правой партии "Альтернатива для Германии" в качестве глав комитетов бундестага является проявлением дискриминации в отношении партийной фракции.
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