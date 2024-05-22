В России установят жесткий срок начала освоения дачных участков

Владельцы земельных участков, включая тех, кто занимается садоводством и огородничеством, будут обязаны начать использование своей земли в течение трех лет, аналогично требованиям для сельскохозяйственных участков.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии