Мошенники атакуют: как пенсионеров обманывают фейковые медучреждения

В России мошенники используют темы ЖКХ и записи к врачу для обмана пожилых людей. Они представляются сотрудниками местных медицинских учреждений и применяют кибертехнологии, включая фейковые взломы аккаунтов на госуслугах, чтобы вынудить жертв переводить деньги.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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