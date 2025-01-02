Мошенники атакуют: как пенсионеров обманывают фейковые медучреждения

В России мошенники используют темы ЖКХ и записи к врачу для обмана пожилых людей. Они представляются сотрудниками местных медицинских учреждений и применяют кибертехнологии, включая фейковые взломы аккаунтов на госуслугах, чтобы вынудить жертв переводить деньги.