В бундестаге назвали визит Бербок в Сирию чёрным днём для внешней политики ФРГ

Визит министра иностранных дел Германии Анналены Бербок в Сирию стал чёрным днём для внешней политики ФРГ, заявила 4 января депутат немецкого парламента от партии «Союз Сары Вагенкнехт — за разум и справедливость» Севим Дагделен.
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