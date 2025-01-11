Володин провел встречу с Мадуро после его инаугурации

После торжественного вступления Николаса Мадуро в должность президента Боливарианской Республики Венесуэла состоялась его встреча с председателем Государственной думы Вячеславом Володиным в Каракасе, как сообщает пресс-служба Госдумы.
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