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Крымское информационное агентство

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В новом корпусе санатория «Днепр» в Крыму завершают монолитные работы

В новом корпусе санатория «Днепр» в Крыму завершают монолитные работы

Специалисты публично-правовой компании «Единый заказчик в сфере строительства» и подрядной организации завершают монолитные работы в строящемся новом спальном корпусе санатория «Днепр» Федеральной налоговой службы России в Ялте.

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