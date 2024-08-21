В новом корпусе санатория «Днепр» в Крыму завершают монолитные работы

Специалисты публично-правовой компании «Единый заказчик в сфере строительства» и подрядной организации завершают монолитные работы в строящемся новом спальном корпусе санатория «Днепр» Федеральной налоговой службы России в Ялте.
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