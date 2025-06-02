Семь человек погибли, более 70 пострадали. В приграничных регионах РФ подорвали мосты

СК: обрушения мостов в Брянской и Курской областях произошли в результате подрывов В Брянской области в ночь на 1 июня рухнул мост: обломки упали на пассажирский поезд, в результате чего погибли семеро и пострадали 73 человека.
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