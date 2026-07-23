Анаконда: тайная жизнь королевы амазонских вод

Всякий раз, когда я вспоминаю свои первые экспедиции в бассейн Амазонки, перед глазами встает одна и та же картина: мутная, будто заваренный чай, вода, свисающие над головой лианы и ощущение, что за тобой постоянно кто-то наблюдает.