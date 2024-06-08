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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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В Барнауле могут убрать трамвайное кольцо с Социалистического проспекта

В Барнауле могут убрать трамвайное кольцо с Социалистического проспекта

Это планируют сделать в рамках развития центральной части города В Барнауле рассматривают возможность переноса трамвайного кольца в начале Социалистического проспекта и путей с улицы Ползунова, чтобы в дальнейшем оборудовать площадь для проведения массовых мероприятий.

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