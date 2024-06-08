В Барнауле могут убрать трамвайное кольцо с Социалистического проспекта

Это планируют сделать в рамках развития центральной части города В Барнауле рассматривают возможность переноса трамвайного кольца в начале Социалистического проспекта и путей с улицы Ползунова, чтобы в дальнейшем оборудовать площадь для проведения массовых мероприятий.