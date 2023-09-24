Вот уж действительно Китай не просто начихал на хотелки Запада, но и демонстративно проигнорировал его обеспокоенности.
"Публично плюнул на требования США": Встреча китайского министра с Путиным обернулась ударом под дых Западу
Комментарии
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Компанцев Сергей
просто закрыто финансирование обоим и западу тоже не могут печат деньги по юсси на англ. языке и базель 3 вступил в силу все валюты должны обеспечены золотом а сша не вернула фрс . с процентами с 2014 года ..факт де. юре
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22 час.
Сергей Трофимов
молодцы китайцы так держать
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17 час.
Андрей Павлов
Ну положим китайцы в своем строю, как и всегда. В отличие от нас, у которых этих строев хватает, и все разные: "социализм - дикий капитализм - не пойми что". Это мы с Поднебесной в одном строю, пока ей это выгодно. Или кто-то реально на них рассчитывает, как раньше на Казахстан?
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14 час.
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