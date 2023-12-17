Найдено посмертное послание российского солдата в Марьинке

Российские бойцы во время зачистки города Марьинки в ДНР от украинских боевиков обнаружили последнее послание солдата ВС России Романа Рудакова из Батайска, в котором он попросил позаботиться о его родных.
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