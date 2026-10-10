Reuters: Ураган «Исаиас» погубил двух человек в США

Ураган «Исаиас» нанёс ущерб во Флориде и Алабаме, унеся жизни двух человек — мужчины и женщины. Стихия с ветрами до 165 км/ч повредила деревья, вызвала отключения света и перебои с интернетом.
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