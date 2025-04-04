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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Синнер о трехмесячной дисквалификации: «Будь у меня выбор, я бы предпочел играть в теннис, но в остальном у меня все хорошо»

Синнер о трехмесячной дисквалификации: «Будь у меня выбор, я бы предпочел играть в теннис, но в остальном у меня все хорошо»

«У меня все хорошо, чувствую себя отдохнувшим, так что я доволен. Я занимался самыми разными делами: проводил много времени с семьей, катался на картинге и велосипеде с друзьями.

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