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Всё о женщинах

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Певица Кэти Перри появилась на премии в сияющем платье с разрезами без лифчика

Певица Кэти Перри появилась на премии в сияющем платье с разрезами без лифчика

Певица Кэти Перри показала фигуру в сияющем «голом» платье. Фото опубликованы на сайте Daily Mail. 40-летняя Кэти Перри стала гостьей церемонии вручения премии Breakthrough Prize, которая прошла 5 апреля в Санта-Монике.

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