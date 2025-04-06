Певица Кэти Перри появилась на премии в сияющем платье с разрезами без лифчика

Певица Кэти Перри показала фигуру в сияющем «голом» платье. Фото опубликованы на сайте Daily Mail. 40-летняя Кэти Перри стала гостьей церемонии вручения премии Breakthrough Prize, которая прошла 5 апреля в Санта-Монике.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии