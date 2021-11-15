Итак, Россия заняла второе место в отборочной группе, проиграв Хорватии в последнем туре. Теперь попадание в Катар зависит от стыковых матчей.
Россия – в стыках. Это два матча плей-офф, потенциальные соперники – Польша, Швейцария, Швеция и Португалия
Комментарии
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Ruslan Zakirov
Сергей Микульский
Мне было больно на Карпина смотреть. С таким набором исполнителей, лучше нам ЧМ пропустить. Валере надо дать время подобрать крепкий коллектив и ставку делать на молодежь. Согласен полностью с Леной, что Смолов и Головин в этой сборной лишние.
А кто Карпина заставлял брать тормозного Головина и играть такими же тормозными Смоловым и Заболотным? Почему нельзя было позвать Агаларова и ставить с самого начала Мостового вместе с Ионовым? Как-будто для Карпина секрет, что Ловрен очень медленный. В команде нет игрока с пасом (привет от Глушакова). Поэтому всю игру против хорватов надо было строить на бей беги. Правда в случае с Джикией игровое пространство съедается его привычкой сидеть чуть ли не в своей вратарской всю игру. Поэтому тупо сильно далеко вертикально выбивать не получается.
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4 час.
Ruslan Zakirov
Лена Мисько
Мнение, которое..., [15.11.2021 3:46] это был длинный день… сейчас, монтируя свои съёмки с матча Хорватия - Россия, я уже раз десять пересмотрел этот момент… и… и понимаю, что нас так нещадно давили, что у наших не было ни секунды что-то обдумать. Кудряшов реально даже не успел подумать, что можно упасть и сигнализировать о помощи. впрочем, и это вряд ли помогло бы. автоголы всегда берутся из чрезмерного давления атакующей стороны. когда ты уже не успеваешь ни думать, ни делать, а просто оказываешься ещё одним элементом атаки. на ракурсе этого видео видно, что могло бы быть всё иначе. но футбол на самом деле оч справедливая игра. и всё завершилось закономерно. хоть и обидно по набору обстоятельств.
"автоголы всегда берутся из чрезмерного давления атакующей стороны" Автоголы берутся из-за плохих тренеров в детстве, которые не наказывают пацанов за попытки играть в защите лицом к своим воротам. Не верите, спросите у Маслова. Хотя еще бывают такие автоголы как в матче Зенит - Юве. Но, и в данной ситуации гол пришел не от давления, а от излишнего усердия защитника итальянцев.
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4 час.
Ruslan Zakirov
сергей озеров
Северная Македония,между прочим, у себя дома немцев положила 2:1,а Шотландия проиграла в своей группе только датчанам.Матч с Хорватией не добавил оптимизма на положительный результат в стыках.
У Германии в последние годы случаются какие-то странные расслабоны в группах. Нойер, наверное, до сих пор по ночам в холодном поту просыпается от прошлогоднего (или когда это было) кошмара с полной кашелкой от испанцев. Думаю, это не показатель уровня Северной Македонии. Да, и Шотландия последние лет 5 меня как-то совсем не восхищает.
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4 час.
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