Россия – в стыках. Это два матча плей-офф, потенциальные соперники – Польша, Швейцария, Швеция и Португалия

Ruslan Zakirov

Лена Мисько

Мнение, которое..., [15.11.2021 3:46] это был длинный день… сейчас, монтируя свои съёмки с матча Хорватия - Россия, я уже раз десять пересмотрел этот момент… и… и понимаю, что нас так нещадно давили, что у наших не было ни секунды что-то обдумать. Кудряшов реально даже не успел подумать, что можно упасть и сигнализировать о помощи. впрочем, и это вряд ли помогло бы. автоголы всегда берутся из чрезмерного давления атакующей стороны. когда ты уже не успеваешь ни думать, ни делать, а просто оказываешься ещё одним элементом атаки. на ракурсе этого видео видно, что могло бы быть всё иначе. но футбол на самом деле оч справедливая игра. и всё завершилось закономерно. хоть и обидно по набору обстоятельств.