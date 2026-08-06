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Аргументы недели

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«Не связана с едой»: психолог назвала перфекционизм неочевидной причиной анорексии

«Не связана с едой»: психолог назвала перфекционизм неочевидной причиной анорексии

Российская модель и блогер Алёна Шишкова призналась в многолетней борьбе с анорексией и булимией. По ее словам, к тяжелой зависимости от мочегонных препаратов и липосакции привели постоянная критика в СМИ и ненависть к собственной внешности.

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