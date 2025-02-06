Што, стъяшна?

ЕВ

Елена Вадимовна

О РВСН эта дама не знает? Сталин нам оставил свой меч- стратегическое ядерное оружие. Его достаточно только нацелить. Но Ельцин, обнимаясь с Клинтоном, снял нацеливание с РВСН в 1994, и уничтожил большую часть ракет. Но не все! Вернуть нацеливание- и это будет поворот к Победе!