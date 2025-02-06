Што, стъяшна?

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Комментарии
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ЕВ
Елена Вадимовна
О РВСН эта дама не знает? Сталин нам оставил свой меч- стратегическое ядерное оружие. Его достаточно только нацелить. Но Ельцин, обнимаясь с Клинтоном, снял нацеливание с РВСН в 1994, и уничтожил большую часть ракет. Но не все! Вернуть нацеливание- и это будет поворот к Победе!
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1 д.
АЛЕКСАНДР Крымский
Помню как старая пердящая жопа боррель говорил про европейский цветущий сад который в реальной жизни на самом деле европейский грязный вонючий сортир.🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
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1 д.
ВВ
Владимир Витковский
... подобных дам и их хахалей- на карандаш и гнобить!!!
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1 д.
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