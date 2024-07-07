Театр абсурда
Россия и мирПолитика и общество
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Театр абсурда

8 842 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Сергей Алексеев
    Наметили себе кормушку...Министерство несм...
  • Виктор Гайдуков
    Наши сегодняшние актрисульки годятся только для голых вечеринок, да и в жизни все они давно уже на людей не похожи. Т...Министерство несм...
  • Наталия
    А минуя  "социальные лифты", уже поднимаются на смену этим бездарям их родные и близкие  люди, не обладающие никакими...Министерство несм...

Массовое бегство чиновников из России. Носители гостайны уже за кордоном?

Массовое бегство чиновников из России. Носители гостайны уже за кордоном?

  Учитесь Родину любить: Сенаторам и депутатам запретят без спросу ездить на Запад – законопроект уже внесли Нарусову больше не пустят в Европу! И в США тоже не пустят! И в Канаду с Британией! И не только Нарусову, но и всех сенаторов.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ах
александр холявка
стереть всё из памяти и язык отрезать
Ответить
11 час.
Виталий Кирпиченко
Беспросветные тупицы -- это мы. народ! а кто нами правит -- умницы!
Ответить
9 час.
Alex Nемо
Блин, ну идиотизм же полный! Я перед увольнением из армии служил на Байконуре. Что я там такого суперсекретного мог увидеть, я так и не понял даже спустя 41 год, но выезд в загранку мне был закрыт на 25 лет! Даже по профсоюзной путевке через 8 лет в Болгарию поехать не разрешили! А тут депутатам с высшим уровнем допуска к секретной информации всего на 5 лет ограничение после окончания депутатского срока!??
Ответить
7 час.

Картина дня

наверх