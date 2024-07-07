Массовое бегство чиновников из России. Носители гостайны уже за кордоном?

Alex Nемо

Блин, ну идиотизм же полный! Я перед увольнением из армии служил на Байконуре. Что я там такого суперсекретного мог увидеть, я так и не понял даже спустя 41 год, но выезд в загранку мне был закрыт на 25 лет! Даже по профсоюзной путевке через 8 лет в Болгарию поехать не разрешили! А тут депутатам с высшим уровнем допуска к секретной информации всего на 5 лет ограничение после окончания депутатского срока!??