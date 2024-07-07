Учитесь Родину любить: Сенаторам и депутатам запретят без спросу ездить на Запад – законопроект уже внесли Нарусову больше не пустят в Европу! И в США тоже не пустят! И в Канаду с Британией! И не только Нарусову, но и всех сенаторов.
Массовое бегство чиновников из России. Носители гостайны уже за кордоном?
Комментарии
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ах
александр холявка
стереть всё из памяти и язык отрезать
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11 час.
Виталий Кирпиченко
Беспросветные тупицы -- это мы. народ! а кто нами правит -- умницы!
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9 час.
Alex Nемо
Блин, ну идиотизм же полный! Я перед увольнением из армии служил на Байконуре. Что я там такого суперсекретного мог увидеть, я так и не понял даже спустя 41 год, но выезд в загранку мне был закрыт на 25 лет! Даже по профсоюзной путевке через 8 лет в Болгарию поехать не разрешили! А тут депутатам с высшим уровнем допуска к секретной информации всего на 5 лет ограничение после окончания депутатского срока!??
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7 час.
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