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Уровень просрочки по потребкредитам вырос в 1,5 раза

Уровень просрочки по потребкредитам вырос в 1,5 раза

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко Уровень просроченной задолженности по кредитам наличными в 2024 году увеличился в 1,5 раза и достиг 1,8%, следует из данных Объединенного кредитного бюро (ОКБ), оказавшихся в распоряжении "Известий".

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