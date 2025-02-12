Уровень просрочки по потребкредитам вырос в 1,5 раза

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко Уровень просроченной задолженности по кредитам наличными в 2024 году увеличился в 1,5 раза и достиг 1,8%, следует из данных Объединенного кредитного бюро (ОКБ), оказавшихся в распоряжении "Известий".