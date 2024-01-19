Глава комитета ГС Крыма Трофимов: Запад вынуждает РФ расширить границы проведения СВО

Как заявил в беседе с РИА Новости глава Комитета по законодательству парламента Крыма Сергей Трофимов, Запад, угрожая ударами по полуострову, заставляет Россию расширить границы спецоперации и взять под контроль всю южную часть «так называемой Украины», а также ее северо-восток из-за регулярных обстрелов приграничных областей.
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