Глава комитета ГС Крыма Трофимов: Запад вынуждает РФ расширить границы проведения СВО

Как заявил в беседе с РИА Новости глава Комитета по законодательству парламента Крыма Сергей Трофимов, Запад, угрожая ударами по полуострову, заставляет Россию расширить границы спецоперации и взять под контроль всю южную часть «так называемой Украины», а также ее северо-восток из-за регулярных обстрелов приграничных областей.