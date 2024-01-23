РИА Новости: часть оставшихся в Севастополе кораблей ВМСУ порезаны на металл

Около двух третей оставшихся в Севастополе после 2014 года кораблей Военно-морских сил Украины (ВМСУ), которые было принято решение утилизировать, уже порезаны на металл или использованы в качестве мишеней во время ракетных стрельб.
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