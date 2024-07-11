В МИД России заявили о том, что теракт в «Крокус сити холле» финансировался из-за рубежа

Финансовый след теракта в «Крокус сити холле» ведет к зарубежным заказчикам. Об этом рассказал в своей статье, опубликованной в журнале «Финансовая безопасность» заместитель главы МИД России Сергей Рябков.
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