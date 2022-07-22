Происшествия

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В Пермском крае задержан житель Саратова, планировавший сбыть около 1,5 кг «синтетики»

Сотрудники отделения по контролю за оборотом наркотиков ОМВД России по Березниковскому городскому округу в лесном массиве, расположенном в черте города, задержали 55-летнего жителя Саратова, который передвигался на своём автомобиле.

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