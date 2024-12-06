АКРА: детский шоколадный набор за год вырос в цене на 11 процентов

Сейчас его стоимость составляет 389 рублей Новогодний шоколадный набор весом 500 грамм, который зачастую дарят детям на праздники, за год подорожал на 11% до 389 рублей, сообщил РИА Новости эксперт группы корпоративных рейтингов АКРА Антон Тренин, отметив, что в состав такого набора обычно входят натуральные шоколадные конфеты, зефир, мягкие глазированные конфеты и карамель.