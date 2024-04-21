Настоящий хит: продажи Chery Tiggo 7 PRO Max взлетели в России в 3 раза

В марте текущего года Chery продала в России 13 159 автомобилей. Это на 63,7% больше, чем в марте прошлого года, но при этом Chery теряет рыночную долю: в марте 2023 года она составляла 11,9%, а сейчас — 11,9%.
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