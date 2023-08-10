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Ярошик о 2:0 с «Сочи»: «Оренбург» долго ждал этой победы. Если бы Ходанович не был на воротах, мы бы не радовались»

Ярошик о 2:0 с «Сочи»: «Оренбург» долго ждал этой победы. Если бы Ходанович не был на воротах, мы бы не радовались»

— Долго ждали этой победы, она нужна была всем. Было нелегко. Мы хорошо начали первый тайм, создавали моменты, забили два гола, но второй тайм был плохим.

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