Врач Исаев: снижение активности осенью связано с сокращением светового дня

Осеннее снижение активности связано прежде всего с сокращением светового дня. Свет регулирует циркадные ритмы, поэтому изменение продолжительности светового воздействия может отражаться на сне, бодрствовании, уровне энергии и настроении.
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