Набиуллина на выход, академику Глазьеву приготовиться. Экономист Хазин рассказал кем Путин заменит главу ЦБ

Интересная жизнь с Vera Star Фото: kommersant.ru Несмотря на то, что Валентина Матвиенко уже фактически анонсировала состав будущего правительства, заявив, что костяк Кабмина останется прежним, говорить об этом как о свершившемся факте пока еще рано.